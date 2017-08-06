"Барселона" не хочет платить "Сантосу" процент от продажи Неймара

Руководство "Сантоса" потребовало у коллег из "Барселоны" 8,9 миллиона евро за продажу нападающего Неймара в "ПСЖ". Согласно Marca, бразильцы должны получить пять процентов от сделки по своему воспитаннику, что было прописано в контракте сторон.

Кроме того, "Сантос" хочет получить дополнительно 4,5 миллиона за то, что два товарищеских матча против сине-гранатовых, которые были прописаны в соглашении клубов при переезде Неймара в Испанию в 2013 году, так и не состоялись.

В "Барселоне" настаивают, что Неймар перешел в "ПСЖ" в качестве свободного агента, и деньги за уход футболиста из клуба были выплачены третьей стороной. По этой причине каталонцы не торопятся выплачивать компенсацию "Сантосу".

Ранее сообщалось, что Неймар сам выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего подписал контракт с "ПСЖ".