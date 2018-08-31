"Арсенал" продал Чаушича "Црвене Звезде" и подписал у "Партизана" Ожеговича

Тульский "Арсенал" продал полузащитника Горана Чаушича "Црвене Звезде", сообщает Mozzartsport. Ранее стало известно, что "канониры" отзаявили серба.

Белградцы заплатили за игрока, у которого был еще один год контракта с российским клубом, 1 миллион евро. Эти деньги "канониры" получат двумя траншами. Футболист подписал контракт на три года.

В то же время, "Арсенал" подписал форвада "Партизана" Огнена Ожеговича, сообщает Informer. Тульский клуб взял игрока в аренду до конца сезона с возможностью выкупа контракта. Сумма подписания следующим летом составит 1 миллион евро.