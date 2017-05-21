"Андерлехт" отказался продавать Дендокера в "Эвертон" за 18 миллионов евро

"Андерлехт" отклонил трансферное предложение "Эвертона" по полузащитнику Леандеру Дендокеру, сообщает Express. "Ириски" предлагали за 22-летнего футболиста порядка 18 миллионов евро, однако бельгийский клуб не спешит расставаться со своими лидерами.

Представитель "Андерлехта" отметил, что для клуба важно сохранить Дендокера в составе, чтобы летом начать строить новую команду вокруг него. Отмечается, что в ближайшее трансферное окно бельгийский клуб с большой долей вероятности покинут Юри Тилеманс, Серинь Мбодж и Фрэнк Ачеампонг.

Дендокер является воспитанником "Андерлехта", провел за главную команду 126 матчей, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.