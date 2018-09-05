Альваро Мората: "Не верил, что Роналду покинет "Реал"

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что не верил в уход своего бывшего одноклубника по "Реалу" Криштиану Роналду из "королевского клуба". 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус", подписав 4-летний контракт.

- Правда состоит в том, что я не верил в его уход, - цитирует Морату Cadena Ser. - Думал, что он продлит контракт с "Реалом". Затем я встретился со спортивным директором "Ювентуса" и он сказал мне: "Знаешь, кто приедет в "Ювентус?" Знал, что Роналду перейдет в туринский клуб еще до чемпионата мира.

У Роналду все будет хорошо. "Реал" и "Ювентус" - два отличных клуба. "Бьянконери" и так славятся своей тактикой. А когда Роналду начнет забивать...

Роналду провел 3 матча за "Ювентус" в серии А и отметился одной результативной передачей.

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