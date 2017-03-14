15:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

Альбано Биссарри: "Реалу" не нужно будет покупать де Хеа, если клуб поддержит Наваса"

0
0
0
0

Вратарь "Пескары" Альбано Биссарри, ранее выступавший за "Реал", выразил поддержку действующему голкиперу мадридцев Кейлору Навасу. По словам аргентинца, костариканец находится под очень большим давлением СМИ.

– "Реалу" не будет необходимости подписывать другого вратаря, если они поддержат Наваса, – цитирует Marca Биссарри. – Складывается впечатление, что Кейлор регулярно ошибается, но ведь это не так. К нему приковано слишком большое внимание СМИ, которые хотят видеть в "Реале" Давида де Хеа, вратаря сборной Испании...

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ