Альбано Биссарри: "Реалу" не нужно будет покупать де Хеа, если клуб поддержит Наваса"

Вратарь "Пескары" Альбано Биссарри, ранее выступавший за "Реал", выразил поддержку действующему голкиперу мадридцев Кейлору Навасу. По словам аргентинца, костариканец находится под очень большим давлением СМИ.

– "Реалу" не будет необходимости подписывать другого вратаря, если они поддержат Наваса, – цитирует Marca Биссарри. – Складывается впечатление, что Кейлор регулярно ошибается, но ведь это не так. К нему приковано слишком большое внимание СМИ, которые хотят видеть в "Реале" Давида де Хеа, вратаря сборной Испании...