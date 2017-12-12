"Ахмат" после матча с "Зенитом" продлил контракт с голкипером Гудиевым

"Ахмат" продлил контракт с 22-летним голкипером Виталием Гудиевым. Подписание произошло после матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). Новое соглашение рассчитано на 3,5 года.

- "Ахмат" предложил Виталию продолжить сотрудничество, и он с огромным удовольствием согласился, – приводят "Известия" слова агента игрока Анзора Гаргаева. – Мы видим, что на Гудиева рассчитывают в клубе и для него это отличное место, чтобы расти в профессиональном плане. Благодарим руководство клуба за оказанное доверие и надеемся, что продолжение сотрудничества будет еще более плодотворным.

Отметим, Гудиев начал карьеру в "Алании", а в 2014 году перешел в "Терек". В этом сезоне он провел 8 матчей в чемпионате, в которых пропустил 12 мячей. Две игры вратарь завершил без пропущенных голов.