Агент Роши: "Педро хотят взять в аренду девять бразильских клубов"

Хэмилтон Бернард, агент 23-летнего нападающего "Спартака" Педро Роши, заявил, что на его клиента претендует множество хотят взять в аренду сразу девять команд чемпионата Бразилии. Ранее СМИ сообщили, что интерес к игроку проявляет "Крузейру".

- Информация об интересе "Крузейру" к Роше правдива?

- Педро хотят взять в аренду сразу девять бразильских команд, "Крузейру" - одна из них. Но у нас пока нет ответа от "Спартака" - готовы ли там отпустить Рошу.

- Полетите в Москву на переговоры?

- В этом нет необходимости. Педро прибудет в Москву 15 июня и узнает позицию руководства клуба.

- Если "Спартак" говорит "да", вы подбираете вариант в Бразилии?

- Да. Ведь Педро интересуются гранды вроде "Фламенгу", "Атлетику Минейру", "Гремиу". (Юлия ЯКОВЛЕВА)