Агент Ригони: "Эвертон"? Пресса все время лжет"

Хуан Крус Ольер, представитель полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Эвертон". Он также добавил, что клубы не могут вести переговоры без него.

Ранее издание The Gazette сообщило, что английский клуб готов заплатить прописанные в контракте аргентинца отступные.

– Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в "Эвертон". Это правда?

– Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! – сказал Ольер. – Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. "Зенит" и "Эвертон" не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.

24-летний Ригони провел за "Зенит" 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде.