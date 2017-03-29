Зозуля мог переехать в Швецию, но фанаты угрожали клубу акциями протеста

Представитель нападающего "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко подчеркнул, что на данный момент рано говорить о перспективах футболиста. По его словам, из-за выдуманного обвинения у форварда возникли проблемы с трудоустройством.

Напомним, что украинец расторг арендный контракт с "Райо Вальекано" после натиска ультрас на руководство команды и самого игрока. Болельщикам не понравилось, что Зозуля имел связи с националистическими группировками на Украине.

- Ближайшие игровые перспективы Романа? Давайте еще два-три дня подождем, - приводит "Сегодня" слова Кузьменко. - Трансферные окна кое-где еще открыты, поэтому мы будем пытаться до конца найти какое-то позитивное решение, какой-то выход из сложившейся ситуации.

Варианты трудоустройства Зозули за это время были разные, но, к сожалению, на первый план тут вышел уже не футбол, а другие темы, прежде всего - политика. Именно из-за надуманного, фальшивого обвинения многие клубы отказывались от его услуг.

Например, были два очень конкретных варианта в Швеции. В одном клубе уже предложили условия, которые нас устроили, дело шло к подписанию. Но фанаты там оказались левых взглядов, пригрозили какими-то акциями руководству клуба, и пошел отказ.

В другом клубе, при том что их фанаты, наоборот, правые, решили тоже на всякий случай предостеречься по принципу "как бы чего не вышло". Вот это и есть самое обидное, что отказы идут как цепная реакция, все смотрят друг на друга - если другие сказали "нет", то и я на всякий случай тоже скажу "нет". Из-за фальшивого обвинения люди перестают видеть в нем профессионального футболиста и отказывают не из-за игровых качеств, а по другим причинам.