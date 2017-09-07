Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду - инопланетянин"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что легко смог убедить нападающего Криштиану Роналду в необходимости ротировать состав в конце прошлого сезона. Специалист также выразил восхищение форвардом Каримом Бензема и защитником Серхио Рамосом.

– Мне легко удалось убедить Криштиану Роналду в необходимости ротации, поскольку он умный и сам все прекрасно понимает, – сказал для beIN SPORTS Зидан. – Его бы я также охарактеризовал, как инопланетянина. Серхио Рамоса – как лидера, а Бензема – как чистый талант.