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23:26 | Футбол — Испания

Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду - инопланетянин"


Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что легко смог убедить нападающего Криштиану Роналду в необходимости ротировать состав в конце прошлого сезона. Специалист также выразил восхищение форвардом Каримом Бензема и защитником Серхио Рамосом.

– Мне легко удалось убедить Криштиану Роналду в необходимости ротации, поскольку он умный и сам все прекрасно понимает, – сказал для beIN SPORTS Зидан. – Его бы я также охарактеризовал, как инопланетянина. Серхио Рамоса – как лидера, а Бензема – как чистый талант.

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