21:08 | ФУТБОЛ — Испания

Зидан разочарован травмой Рамоса

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что невызов в сборную Франции помог Кариму Бензема как следует восстановиться во время международного перерыва. Также французский специалист отметил большую потерю в лице защитника Серхио Рамоса, получившего травму.

- Бензема находится в хорошей форме, - цитирует L'Equipe Зидана. - Он чувствует себя хорошо. У него было целых десять дней, чтобы набраться сил, и это хорошо для него. Он усердно работает на тренировках. Что касается Серхио Рамоса, выбывшего на шесть недель, то я очень расстроен, потому что это наш капитан и главный игрок. Будем с нетерпением ждать его возвращения как можно скорее.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Полноценной замены Рамосу у "сливочных" нет. Серхио и лидер, и боец! Хотя и не всегда безошибочен.

21:57

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