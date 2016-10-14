Зидан разочарован травмой Рамоса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что невызов в сборную Франции помог Кариму Бензема как следует восстановиться во время международного перерыва. Также французский специалист отметил большую потерю в лице защитника Серхио Рамоса, получившего травму.

- Бензема находится в хорошей форме, - цитирует L'Equipe Зидана. - Он чувствует себя хорошо. У него было целых десять дней, чтобы набраться сил, и это хорошо для него. Он усердно работает на тренировках. Что касается Серхио Рамоса, выбывшего на шесть недель, то я очень расстроен, потому что это наш капитан и главный игрок. Будем с нетерпением ждать его возвращения как можно скорее.