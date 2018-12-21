Журналист AS: "Промесу грозят 8 месяцев тюрьмы и лишение прав на полгода"

Хосе Эспина, футбольный обозреватель издания AS, в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал задержание экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса испанской полицией.

26-летний голландский футболист, выступающий сейчас в "Севилье", был задержан во вторник вечером в Марбелье (Испания) за вождение в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови (0,6 промилле) более чем в два раза превысило максимально допустимый показатель (0,25).

– Что грозит Промесу? Восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде, – отметил Эспина. – Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже "Севильи" – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит. (Егор Бычков)