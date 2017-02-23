07:47 | ФУТБОЛ — Испания

Жорди Альба: "Поддерживаю Луиса Энрике до конца"

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Защитник "Барселоны" Жорди Альба подчеркнул, что будет до конца поддерживать нынешнего главного тренера команды Луиса Энрике. Ранее сообщалось, что испанский специалист практически наверняка покинет команду по окончании сезона. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы в гостях уступили "ПСЖ" со счетом 0:4.

– Луис Энрике – лучший тренер для "Барселоны", который может быть в данный момент, – приводит Marca слова Альбы. – Я буду поддерживать его до конца. Он научил меня многим моментам, которые ранее были мне неизвестны.

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