Жорди Альба: "Поддерживаю Луиса Энрике до конца"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба подчеркнул, что будет до конца поддерживать нынешнего главного тренера команды Луиса Энрике. Ранее сообщалось, что испанский специалист практически наверняка покинет команду по окончании сезона. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы в гостях уступили "ПСЖ" со счетом 0:4.

– Луис Энрике – лучший тренер для "Барселоны", который может быть в данный момент, – приводит Marca слова Альбы. – Я буду поддерживать его до конца. Он научил меня многим моментам, которые ранее были мне неизвестны.