Жерар Пике: "Эспаньол" всегда хочет испортить сезон "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике доволен победой над "Эспаньолом" (3:0) в матче чемпионата Испании. Он признался, что каталонское дерби – одно из его любимых противостояний.

– Мне очень нравится играть на стадионе "Эспаньола", – цитирует Goal Пике. – Я так же люблю играть только с "Реалом". Многие болельщики "Эспаньола" вполне спокойны и вежливы, но всегда есть шумное меньшинство. Те, кто кричат оскорбления с трибун, приходят сюда, чтобы выпустить свою злость на жизнь. Мы же должны просто думать об игре. Команда провела великолепный матч. "Эспаньол" всегда хочет испортить нам сезон, но мы всегда добиваемся тут результат.