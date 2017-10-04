Жерар Пике: "Буду делать на поле все, что в моих силах, чтобы сборная Испании попала на ЧМ-2018"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на пресс-конференции заявил, что будет делать все ради сборной Испании​ на поле. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Я хочу решить эту проблему, для этого мы на полтора часа собрались здесь, - отметил Пике. - Первый день в расположении сборной был очень тяжелым. Никому не понравится, когда болельщики настроены против него. Слышать оскорбления тяжело и неприятно. Это - вызов для меня, и, думаю, в моих силах изменить ситуацию. Через диалог можно прекрасно объяснить свою позицию. Через уважение и взаимопонимание можно достичь мира. Тренер и партнеры по сборной решили, что я должен быть здесь и сам все уладить. Они правы - я буду делать на поле все, что в моих силах, чтобы сборная Испании попала на чемпионат мира. Это - наша общая цель. (Егор БЫЧКОВ)