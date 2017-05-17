Защитник "Атлетико": "Мой переход в "Реал"? Без комментариев"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандез, выступающий на правах аренды за "Алавес", заявил, что сосредоточен только на предстоящем финале Кубка Испании, в котором баски встретятся с "Барселоной". Согласно испанским СМИ, француз подпишет с "Реалом" 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год, но сам игрок отказался давать комментарии на эту тему.

– Я вообще не буду комментировать слухи, – цитирует Goal.com Эрнандеза. – Наша задача сейчас – попытаться выиграть Кубок Испании. Мы готовы к игре против "Барселоны" и сделаем все, чтобы победить.