Власти Мадрида согласовали проект нового "Сантьяго Бернабеу"

Мадридская комиссия по устойчивому развитию города одобрила план "Реала" по реконструкции "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает Marca, проект может быть ратифицирован 30 мая, после чего начнутся работы по модернизации стадиона. В клубе рассчитывают на то, что работы займут порядка 39 месяцев.

После реконструкции арена будет оснащена раздвижной крышей. Кроме того, изменится внешний вид стадиона. В вечернее время суток арена будет освещаться большим количеством светодиодов, которые смогут менять цвет.

По информации СМИ, модернизация "Сантьяго Бернабеу" обойдется "Реалу" в 400 миллионов евро.