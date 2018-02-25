"Вильярреал" обыграл "Хетафе"

"Вильярреал" в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграл "Хетафе" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 3-й минуте встречи забил Энес Унал.

Отметим, что гости не смогли реализовать два пенальти.

"Вильярреал" занимает пятое место в турнирной таблице, "Хетафе" расположился на 10-м месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Вильярреал" – "Хетафе" – 1:0 (1:0)

Гол: Энес Унал, 3 (1:0).

Нереализованные пенальти: Анхель (Хетафе), 36 (вратарь), Хорхе Молина (Хетафе), 51 (вратарь)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Рукавина, Хауме, Виктор Руис, Фуэго, Сориано, Тригерос (Эрнандес, 57), Бакка (Пабло Форнальс, 81), Самуэль Кастильехо (Раба, 71), Энес Унал.

"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Антунеш, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Ндокайт, 69), Фажр, Сибасаки (Хорхе Молина, 46), Арамбарри, Реми (Ндиай, 69), Анхель.

Предупреждения: Виктор Руис, 14. Молинеро, 44. Энес Унал, 50. Сориано, 51. Самуэль Кастильехо, 53. Антунеш, 75. Фажр, 78. Хауме, 82.

Судья: Санчес Мартинес.

25 февраля. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".