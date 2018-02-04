Вице-президент "Барселоны": "Если бы Неймар был честен, то "ПСЖ" подписал бы его за меньшие деньги"

Вице-президент "Барселоны" Хорди Местре отметил нечестность Неймара в истории с его уходом из каталонского клуба. Функционер противоспоставил нападающему "ПСЖ" Сеска Фабрегаса, Алексиса Санчеса и Хавьера Маскерано.

– Я говорил, что уверен на 200 процентов, что Неймар останется в "Барселоне", – приводит Diario Sport слова Местре. – И мне больно, что все вышло так. Мы вели переговоры с Неймаром и его отцом, и они были нечестны. Бразилец играл с нами в "кошки-мышки". Если бы он пришел к нам и честно сказал, что хочет уйти, как это сделали Сеск Фабрегас, Алексис Санчес и Хавьер Маскерано, то мы бы все поняли. Тогда бы "ПСЖ" подписал его за меньшие деньги, а "Барселона" не тратила время и нервы. Однако Неймар предпочел раскачивать лодку.

Неймар сменил "Барселону" на "ПСЖ" летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.