Варан готов сыграть против "Лас-Пальмаса"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан восстановился после травмы и может сыграть в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", информирует Marca.

Мадридцы уже начали подготовку к этой встрече. Футболисты, которые приняли участие в игре Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) работали по облегченной программе. Варан тренировался в общей группе.

Отмечается, что в предстоящей игре, которая пройдет 5 ноября, точно не сыграют вратарь Кейлор Навас, нападающий Гарет Бэйл, защитник Дани Карвахаль, полузащитник Матео Ковачич и вратарь Лука Зидан.