"Вальядолид" - "Райо Вальекано": видеотрансляция матча - в 15.00

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 5 января, "Вальядолид" принимает "Райо Вальекано".

После 17 игр "Райо" с 13 очками находится в зоне вылета на предпоследнем месте. В предыдущем туре команде удалось взять верх над "Леванте" (2:1).

"Вальядолид" занимает 13-ю строчку с 21 очком. В предыдущей игре клуб сыграл вничью с "Атлетиком" (1:1).

Winline считает, что у хозяев больше шансов на победу - 2.02 против 3.37 на ничью и 3.86 на победу гостей.

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