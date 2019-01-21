Вальверде считает, что Суарес забил чистый гол и не касался вратаря "Леганеса"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:1) отметил, что нападающий Луис Суарес не нарушал правил в эпизоде со вторым голом команды. Соперники каталонцев считают, что уругваец коснулся ногой голкипера.

- Это был чистый гол. В таких моментах может быть разное мнение, но судья засчитал гол, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Если бы решение было неправильным, вмешался бы ВАР. Луис не касался вратаря, не стоит придавать этому большое значение.

В футболе всегда будут скандалы, даже ВАР не поможет сделать идеал. Главное, что он искючает грубые ошибки.