Вальверде назвал причины непопадания Коутинью в стартовый состав "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен тем, как его команда провела матч 1-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0). Сине-гранатовые одержали разгромную победу, забив три мяча в последние 30 минут встречи.

Месси забил 6000-й гол "Барсы" в ла лиге, "Алавес" разгромлен на "Камп Ноу"

– Нам не удалось показать свою лучшую игру, – цитирует Marca Вальверде. – Соперник глубоко играл в обороне, что понижало скорость наших атак – нам пришлось непросто. Но это август, мы еще сможем прибавить.

Из-за чего Коутинью не попал в стартовый состав? У нас было два варианта – использовать его, или Серхи Роберто. Я не хотел перенасыщать команду игроками, которые перешли в "Барселону" недавно. Мы и в том сезоне играли с такой полузащитой. Она сильна.

Если бы мы забили в первом тайме, можно было и подождать с заменой. Но нам не доставало игрока, способного пробить по воротам. Поэтому я выпустил Коутинью (бразилец вошел в игру на 46-й минуте, заменив Нелсона Семеду. – Прим. "СЭ").