"Валенсия" уступила "Хетафе", Черышев получил желтую карточку

"Хетафе" на своем поле обыграл "Валенсию" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0). Видаль Хорхе Молина забил единственный мяч на 77-й минуте.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 67-й минуте встречи и отметился желтой карточкой.

Ответный матч состоится 29 января.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Хетафе" - "Валенсия" - 1:0 (0:0)

Гол: Хорхе Молина, 77.

"Хетафе": Чичисола, Антунеш (Фулькье, 58), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Кристофоро, 83), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 69), Хайме Мата.

"Валенсия": Доменеч, Габриэл Паулиста, Везу (Пиччини, 64), Диакаби, Лато, Парехо, Васс, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 67), Мина (Родриго, 46), Торрес.

Предупреждения: Везу, 54. Бруно Гонсалес, 59. Арамбарри, 63. Васс, 65. Хайме Мата, 69. Доменеч, 69. Черышев, 73. Лато, 90.

Судья: Хиль Мансано.

22 января. Хетафе. Стадион "Колозеум Альфонсо Перес".