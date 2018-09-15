05:22 | Футбол — Испания

ВАДА все еще рассматривает дело в отношении Черышева

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ВАДА все еще проводит расследование в отношении полузащитника сборной России​ и "Валенсии" Дениса Черышева. Ранее игрок опубликовал письмо, подписанное начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства, о том, что в ходе проведенного расследования нарушения антидопинговых правил футболистом выявлено не было.

"ВАДА все еще рассматривает этот случай, поэтому мы не можем комментировать сейчас это дело", – сообщили "РИА Новости" в пресс-службе организации.

Черышев чист. В Испании закрыли допинговое расследование //
Денис Черышев опубликовал результаты допингового расследования по его делу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180915/1141873407.html

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