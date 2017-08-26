В Интернете предположили, что Твиттер "Реала" взломал Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в шутку был обвинен пользователями Твиттера во взломе страницы "Реала". Ранее хакеры получили доступ к странице мадридцев и объявили о "переходе" в клуб нападающего каталонцев Лионеля Месси. Отметим, что Пике неоднократно подкалывал представителей "Королевского клуба" в социальных сетях.

Кроме того, хакеры заявили, что "продали Карима Бензема", а также поинтересовались у подписчиков "кого приобрести в команду". При этом взломщики подчеркнули, что "устали ждать, когда "Реал" вернет контроль над своей страницей".

Записи хакеров в Твиттере мадридцев провисели больше часа.