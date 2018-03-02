Тренер по физподготовке сборной Бразилии: "Неймар будет готов к чемпионату мира"

Тренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджян выразил уверенность, что нападающий "ПСЖ" Неймар успеет восстановиться к первому матчу чемпионата мира 2018 года.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

– Уверен, что Неймар восстановится к первому матчу чемпионата мира, – цитирует Махсереджяна Globo Esporte. - Во-первых, он тот спортсмен, который серьезно следит за собой. Каждый день он работает с физиотерапевтами и тренерами по физподготовке.

Во-вторых, Неймар не набирает вес. С этим проблем у него нет. Наконец, в-третьих, он молод, любит футбол и хочет играть. все это сильно поможет в процессе подготовки к ЧМ. Думаю, у него достаточно времени, чтобы подготовиться.