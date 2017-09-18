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19:21 | Футбол — Испания

Травма Дембеле сэкономит "Барселоне" 10 миллионов евро


"Барселона" не будет выплачивать бонусы дортмундской "Боруссии" за нападающего  Усмана Дембеле, сообщает AS. Травма француза позволит каталонцам сэкономить порядка 10 миллионов евро. Эта сумма прописана в договоре в качестве бонуса.

Сегодня "Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий команды перенесет операцию на бедренном сухожилии в одной из клиник Хельсинки. Отмечается, что лечением французского футболиста малийского происхождения займется врач Сакари Орава.

Напомним, форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" летом этого года за 105 миллионов евро, получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"(2:1). По оценкам медицинского штаба каталонцев, на восстановление у Дембеле уйдет 3,5-4 месяца.

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