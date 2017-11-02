Торрес зимой может покинуть "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес планирует зимой покинуть клуб. Как утверждает Cadena Ser, 33-летний футболист недоволен отсутствием регулярной игровой практики. Он уже начал рассматривать предложения, которые поступают ему из Китая и США.

Отмечается, что Торрес с января может получать еще меньше времени на поле, когда за "Атлетико" официально сможет играть нападающий Диегу Коста.

Испанец выступает за "Атлетико" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех клубных турнирах и не отметился результативными действиями.