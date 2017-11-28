Состав "Реала" утверждают три департамента, чтобы ситуация с Черышевым не повторилась

Состав "Реала" на матчи проходит три департамента перед тем, как быть окончательно утвержденным, сообщает Marca. Когда главный тренер Зинедин Зидан составляет заявку команды, она передается в футбольный отдел. Там идет проверка на предмет дисквалификаций, возможное включение слишком большого числа игроков молодежки (в Кубке страны, например необходимо использовать на поле не меньше семи футболистов основы). После проверки футбольного отдела состав изучает юридический отдел, а также делегат команды Чендо. Без трех подписей состав команды не считаетя официальным.

Причина такого тщательного внимания - ситуация с бывшим игроком команды Денисом Черышевым. В сезоне-2015/16 россиянин вышел на поле в игре Кубка Испании против "Кадиса" (3:1) и открыл счет уже на третьей минуте. Однако выяснилось, что он не имел права играть из-за дисквалификации, полученной еще в составе "Вильярреала". Результат встречи был аннулирован, "Реалу" присуждено поражение.