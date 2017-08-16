Сонг и Ибрагимович вошли в топ-10 худших трансферов "Барселоны"

Полузащитник "Рубина" Александр Сонг, выступавший за "Барселону" с 2012 по 2016 год, вошел в десятку худших трансферов испанского клуба по версии Sun. Камерунский хавбек провел в составе каталонцев два сезона, после чего потерял место в составе и два года выступал за "Вест Хэм" на правах аренды.

Отметим, что в 2012 году "Барселона" заплатила за Сонга 19 миллионов евро, а спустя четыре года по истечении срока контракта он покинул клуб в качестве свободного агента.

Самым дорогим трансфером в списке стал Златан Ибрагимович, в 2009 году перешедший в "Барселону" из "Интера" за 69,5 миллиона евро. Швед провел в команде один сезон, после чего был арендован "Миланом". Через год итальянский клуб выкупил его контракт за 24 миллиона евро.

Худшей сделкой каталонцев был назван переход из "Арсенала" защитника Томаса Фермалена. Испанский клуб в 2014 году заплатил за игрока 19 миллионов евро, но тот из-за травм провел за три сезона 21 матч, забив 1 гол.

Также в десятку худших приобретений "сине-гранатовых" вошли новичок команды Паулинью (стоимость - 40 миллионов евро), Пако Алькасер (30 миллионов евро), Алексис Санчес (26 миллионов евро), Франсеск Фабрегас (34 миллиона евро), Деметрио Альбертини (800 тысяч евро), Ибрахим Афеллай (3 миллиона евро), Рикарду Куарежма (6,35 миллиона евро), Александр Глеб (17 миллионов евро) и Дмитрий Чигринский (25 миллионов евро).