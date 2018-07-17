СМИ: Зидан возражал против перехода Неймара в "Реал"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был против перехода форварда "ПСЖ" Неймара, сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS со ссылкой на бразильского журналиста Андре Ризека, французский специалист не видел бразильца в команде, так как считал его несовместимым по стилю с левым защитником "Реала" и соотечественником Неймара Марселу. По мнению тренера, они не могут играть вместе, так как занимают одну и ту же зону на поле во время атак. Такое сочетание он мог допустить только в матчах со слабыми командами.

Зинедин Зидан покинул "Реал" в конце сезона после того, как "королевскому клубу" в третий раз подряд удалось выиграть Лигу чемпионов. Его заменил Хулен Лопетеги. СМИ сообщали об интересе "Реала" к Неймару, но в клубе опровергали эти новости.