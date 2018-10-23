СМИ: "Реал" ведет переговоры с Моуринью

"Реал" ведет переговоры с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью, утверждают испанские СМИ. Сейчас он возглавляет "Манчестер Юнайтед".

По данным El Pais, переговоры с португальцем ведет вице-президент клуба Хосе Анхель Санчес. При этом указано, что его приход в "Реал" сопряжен с серьезными сложностями. Так, специалист не хочет подавать в отставку, потому что если инициатором ухода из "МЮ" станет он, то получит 30 миллионов евро, а если уволить его решит клуб - 60 миллионов. Тренер не хочет терять 30 миллионов и добровольно уходить со своего поста не собирается.

Ранее сообщалось, что "Реал" покинет главный тренер Хулен Лопетеги. По данным в СМИ, это случится после сегодняшнего матча Лиги чемпионов с "Викторией". "Королевский клуб" заплатит 18 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта. Моуринью ранее опровергал факт переговоров с "Реалом". Среди кандидатов на пост главного тренера также называли Антонио Конте.

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