СМИ: "Реал" хочет обменять Иско и Ковачича на Азара

"Реал" не оставляет попытки приобрести нападающего "Челси" Эдена Азара, сообщает Onda Cero. Клуб из Мадрида планирует обменять 27-летнего бельгийца на хавбека Иско и Матео Ковачича​.

Ковачич в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Челси". Сообщается, что лондонский клуб планирует оставить у себя 24-летнего хорвата.

Иско испортил отношения с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари и в прессе появлялась информация, что испанец планирует покинуть "сливочных".

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Контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года. Сам бельгиец неоднократно заявлял, что в будущем хотел бы выступать за "Реал".

"Хочу перейти в "Реал", чтобы выиграть "Золотой мяч". Сбудется ли мечта Азара?

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