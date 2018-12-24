"Ювентус" интересуется нападающим "Реала" Иско

"Ювентус" желает заполучить форварда "Реала" Иско, сообщает Tuttosport.

Подобное желание со стороны итальянского клуба вызвано тем, что теперь УЕФА разрешает заявлять на матчи Лиги чемпионов футболистов, которые в том же сезоны уже были там заиграны за другие клубы.

Интерес "Юве" к Иско обусловлен конфликтной ситуацией вокруг игрока и главного тренера "Реала" Сантьяго Солари. Ранее сообщалось, что форвард по окончании сезона может перейти в "Манчестер Сити". Сделка может состояться в январе 2019 года.

В текущем сезоне Иско сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.