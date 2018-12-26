СМИ: Рамос может покинуть "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть клуб. Как утверждает Daily Express, это произойдет в том случае, если Жозе Моуринью станет главным тренером "королевского клуба".

В настоящее время "Реал" возглавляет Сантьяго Солари. Однако ранее появлялась информация о том, что руководство мадридского клуба рассматривает аргентинского специалиста в качестве временной фигуры, а наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера "сливочных" является именно Моуринью.

Португалец был уволен из "МЮ" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:3).

В текущем сезоне Рамос провел 24 матча за "Реал", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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