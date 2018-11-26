СМИ: Пике оштрафовали на 48 тысяч евро, испанец ездил с просроченными правами

Защитник "Барселоны" Жерар Пике должен заплатить штраф за вождение автомобиля с недействительными водительскими правами, сообщает Daily Mail. Суд Каталонии принял решение взыскать с 31-летнего испанского футболиста 48 тысяч евро.

Происшествие случилось 31 августа 2018 года, тогда полиция Барселоны остановила Пике, который вел машину с недействительными правами. Сегодня суд назначил меру наказания футболисту. Теперь защитник обязан пройти курсы вождения и заплатить штраф, чтобы восстановить водительскую лицензию.

В текущем сезоне Пике сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.