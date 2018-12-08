СМИ: Навас хочет покинуть "Реал" и перейти в клуб из чемпионата Англии

Голкипер "Реала" Кейлор Навас хочет покинуть клуб. Как утверждает AS, 31-летний костариканец не доволен тем, что с приходом Тибо Куртуа он стал вторым вратарем "королевского клуба".

Навас хочет перейти в один из клубов чемпионата Англии. "Реал" готов отпустить футболиста в январе. Transfermarkt оценивает голкипера в 18 миллионов евро.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Навас провел 8 матчей за "Реал" и пропустил 8 голов.

Все о чемпионате Испании - здесь