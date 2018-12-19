СМИ: Моуринью может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вернуться в "Реал". Как утверждает El Pais, руководство мадридского клуба хочет, чтобы 55-летний португалец возглавил "сливочных" следующим летом.

В приглашении Моуринью лично заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес. Он считает, что португалец обладает необходимыми лидерскими качествами, соответствующими амбициям клуба. Контракт с действующим главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари рассчитан до 2021 года.

Напомним, Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок этой страны.

Моуринью был уволен из "МЮ" 18 декабря. "Красные дьяволы" занимают шестое место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров.

Все о чемпионате Испании - здесь