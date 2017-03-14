СМИ: Месси до конца сезона будет играющим тренером "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси до конца текущего сезона будет исполнять обязанности играющего тренера каталонцев, утверждает Diariogol.com. Форвард уверен, что команда до сих пор может стать победителем чемпионата Испании.
29-летний аргентинец, которого поддерживает руководство, выступает против регулярной ротации состава, которая осуществляется главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике. Ранее специалист сообщил, что по окончании сезона покинет занимаемую должность.
Ботаникум
Лео больше половины своей жизни провёл в системе "Барселоны", больше, чем Луис Энрике, пришелец со стороны. И не исключено, что для него "Барса" представляет нечто большее, чем для нынешнего тренера-баска. Жаль, что главный и многолетний лидер "Барсы" имеет другое видение на проводимый тренером курс, значит, Луис Энрике не сумел сделать Лео своим единомышленником. Что ж, в жизни и не такое бывает.
20:04
AlCapone
Следующий шаг: Лионель Мессии со следующего сезона будет играющим судьей )))
19:38
СереХа
И президентом.
19:31