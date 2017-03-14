СМИ: Месси до конца сезона будет играющим тренером "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси до конца текущего сезона будет исполнять обязанности играющего тренера каталонцев, утверждает Diariogol.com. Форвард уверен, что команда до сих пор может стать победителем чемпионата Испании.

29-летний аргентинец, которого поддерживает руководство, выступает против регулярной ротации состава, которая осуществляется главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике. Ранее специалист сообщил, что по окончании сезона покинет занимаемую должность.