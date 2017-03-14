19:21 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Месси до конца сезона будет играющим тренером "Барселоны"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси до конца текущего сезона будет исполнять обязанности играющего тренера каталонцев, утверждает Diariogol.com. Форвард уверен, что команда до сих пор может стать победителем чемпионата Испании.

29-летний аргентинец, которого поддерживает руководство, выступает против регулярной ротации состава, которая осуществляется главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике. Ранее специалист сообщил, что по окончании сезона покинет занимаемую должность.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Лео больше половины своей жизни провёл в системе "Барселоны", больше, чем Луис Энрике, пришелец со стороны. И не исключено, что для него "Барса" представляет нечто большее, чем для нынешнего тренера-баска. Жаль, что главный и многолетний лидер "Барсы" имеет другое видение на проводимый тренером курс, значит, Луис Энрике не сумел сделать Лео своим единомышленником. Что ж, в жизни и не такое бывает.

20:04

AlCapone

Следующий шаг: Лионель Мессии со следующего сезона будет играющим судьей )))

19:38

СереХа

И президентом.

19:31

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