СМИ: матч "Жирона" - "Реал" не будет перенесен, несмотря на ситуацию в Каталонии

Матч чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" не будет отменен или перенесен, сообщает AS со ссылкой на источники в руководстве ла лиги. Проведение игры оказалось под угрозой после того, как парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.

Сегодня за независимость проголосовали 72 депутата региона. Сенат Испании почти сразу объявил о введении прямого управления в автономии.

Ранее сообщалось, что отделение Каталонии от Испании может, в частности, привести к выходу "Барселоны" из числа участников ла лиги и переходу в чемпионат Франции или Англии.

За независимость Каталонии, в частности, активно выступают защитник "Барсы" и сборной Испании Жерар Пике, бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль, экс-игрок и главный тренер клуба Хосеп Гвардьола и другие. 1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании, который не был признан властями страны.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.