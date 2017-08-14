СМИ: Гарай пока не принял решения о переходе в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай пока еще не определился с переходом в "Спартак", сообщает Superdeporte. Агент 30-летнего аргентинца в прошлый четверг прилетал в Испанию для переговоров с клубом, однако игрок взял время на раздумье.
Испанский клуб хочет компенсировать сумму, которая была потрачена прошлым летом на приобретение защитника у "Зенита". Тогда "Валенсия" заплатила 24 миллиона евро.
Также ранее СМИ писали об интересе к Гараю со стороны "Интера" и "Ювентуса".
Zlobny
kim-1965, на дань они разменивались в 2000-м, теперь забирают всё.
15:35
Pleafant
Я очень невысокого мнения о прошлом менеджменте Зенита,но три сделки с Халком,Витселем и Гараем прошлым летом и зимой, сделали бы честь и менеджменту ТОП мировых клубов.По сути,это были уже только бренды,теряющие свои спортивные качества,а значит и стоимость.Халк с Витселем пылят на задворках мирового футбола,к тому же,без особого блеска,а Гарая Валенсия рада бы кому нибудь втюхать
15:33
кузя23
По-моему к закрытию трансферного окна успехом для спартаковской селекции будет хотя бы возвращение Мовсисяна)
15:30
kim-1965
Zlobny, если 50 млн. потратить - это не ухудшит положение акционеров. Тем более, с учетом, более хороших, в этом случае, перспектив в ЛЧ, и возврата части средств. Или акционеры уже не верят в команду? Футболки игроков с верху до низу логотипами усыпаны, ромб еле поместился. Я ни у одной команды в мире не видел такого, что даже от фирменного стиля отказались, ради рекламы. На лоб бы еще игрокам наклейки разместили...А игроков ценных купить - это извините, рожей не вышли. Или Едро больше дани требовать стало?
15:12
kim-1965
Stanislav1989, а Федун не мультимиллионер, не миллиардер долларовый разве? Для него 20 млн. евро, что для меня 20 тыс. руб. Я на билеты на Спартак больше, в %-ном соотношении, к своему доходу, трачу, чем Арнольдыч на Спартак. Как бы то ни было, раз за 10 лет сделать Спартак чемпионом - не шик, это уже объективно. Если, хотя бы, дуплетом стрельнуть, т.е. в этом году второй раз подряд золото выиграть, то даже при провале в ЛЧ, это будет уже неплохо. А далее, на третий год в ЛЧ из группы выйти, и в призы в России войти - это уже будут стратегические успехи, хотя и промежуточные. Но пока что очень непохоже на наличие хотя бы таких перспектив, увы.
15:03
Stanislav1989
kim-1965, трусливый? Похоже, тут в комментах сидит мультимиллионер, для которого потратить с риском лишние 10 млн $ - это не деньги.
14:31
футбол>2018
Никому не нужен этот великий псевдонародный клуб!!!
14:22
Zlobny
kim-1965, какой здравый человек будет пировать в тот момент, когда земля горит под ногами? Лукойл под огромным давлением, открытие уже отжимают - чего вы ждёте в такой ситуации и адекватны ли ваши ожидания??? Уже за то, что есть, что не бросают пока нужно быть благодарными.
14:16
titan2313
Да он не в какой Спартак и не собирается! Это всё видимость работы как и всё в РФ!
14:14
kim-1965
Никаких покупок за 20 млн. у Спартака не будет - кое кого жаба задушит. Соответственно, ни Гарая, ни Луана можно не ждать. Расчет на то, что найдут кого-то за 10 млн., и он окажется вторым Промесом. Т.е. на то, что незаряженная палка второй раз за несколько лет выстрелит. Но незаряженная палка стреляет не чаще, чем раз, в 10 лет) Очень жаль, что у Спартака такой трусливый владелец, ведь можно было выстрелить и в ПЛ, и в ЛЧ, да и деньги отбить.
13:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже вся селекция Спама закончится подписанием "великого" армянского игрочищи- Пососяна. Пососян всю свою жись мечтал играть за Шпортаг. Факт.
13:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у-ха-ха-ха-ха! А он собирался? Да даже если у него и промелькнула такая мысль, она сразу разбилась о суровый взгляд беременной жены и он тут же включил дурачка и задний ход.
13:45
Drek
Зачем Гараю Интер или Ювентус,когда есть удивительное предложение из лучшего клуба,лучшей лиги в Европе.Ведь в согаз уже не актуально ехать за деньгами, для этого есть богатые китайские клубы и Гарай это знает лучше всех.Выходит ехать только из-за большой любви к ромбику7
13:43
Разбанен досрочно
ну совсем никто не хочет идти в великий клуп "известный на весь футбольный мир!". (с) местные сектанты.
13:39