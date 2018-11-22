СМИ: Банега может перейти зимой в "Арсенал"

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега может перейти в "Арсенал" в зимнее трансферное окно, сообщает The Mirror. Тренерский штаб видит в 30-летнем аргентинце замену хавбеку Аарону Рэмси, у которого заканчивается контракт 30 июня 2019 года.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери лично заинтересован в переходе Банеги. 47-летний испанский специалист работал вместе с хавбеком, когда возглавлял "Севилью" (с 2008 по 2012 год).

В текущем сезоне Банега сыграл во всех турнирах 21 матч, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.