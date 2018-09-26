Прогноз "Фонбет": "Севилья" Промеса проиграет "Реалу"

26 сентября "Севилья" сыграет на своем поле с мадридским "Реалом" в рамках 6-го тура ла лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет "Реал". На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.75, на победу "Севильи" – с коэффициентом 4.10, на ничью – с коэффициентом 4.20. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 92% выбрали "Реал", 5% – "Севилью" и 3% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.08. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 3,5 поставили 65% игроков, на тотал меньше 3,5 – 35%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 55% игроков поставили на победу "Реала", 20% – на то, что мадридцы не проиграют, 10% игроков выбрали тотал больше 1,5. 8% клиентов "Фонбет" поставили на гол обеих команд, 7% – на тотал матча больше 2,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 363 000 рублей на победу "Реала" с коэффициентом 1.70. В среднем на матч ставят 684 рубля.

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