"Севилья" победила "Вальядолид" и вышла на первое место

"Севилья" в матче 13-го тура чемпионата Испании победила "Вальядолид" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Андре Силва на 30-й минуте.

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел на поле на 88-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.

"Севилья" занимает первое место в турнирной таблице , "Вальядолид" – 11-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Севилья" – "Вальядолид" – 1:0 (1:0)

Гол: Андре Силва, 30.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Эскудеро, Гомес, Банега (Васкес, 73), Меса, Бен Йеддер, Сарабия (Промес, 88), Алейш Видаль, Андре Силва (Амаду, 82).

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Фернандес, Борха, Мичел, Рубен Алькарас (Энес Унал, 58), Вилья (Суарес, 84), Чоп (Верде, 70), Оскар Плано.

Предупреждения: Антоньито, 21. Эскудеро, 39. Каррису, 64. Алейш Видаль, 81. Борха, 87. Фернандес, 89.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

25 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".