"Севилья" обыграла "Уэску", Сарабия сделал дубль

"Севилья" выиграла у "Уэски" (2:1) в матче десятого тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Пабло Сарабия.

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 53-й минуте. "Севилья" набрала 19 очков и на данный момент занимает третье место. У "Уэски" пять очков и последняя позиция.

В следующем туре "Севилья" на выезде сыграет с "Реал Сосьедад", а "Уэска" примет "Хетафе".

Чемпионат Испании

Примера

10-й тур

"Севилья" - "Уэска" - 2:1 (0:0)

Голы: Сарабия, 65 (1:0). Сарабия, 78 (2:0). Пулидо, 90+3 (2:1).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 24), Гомес, Арана, Банега (Меса, 90), Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Промес, 53).

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мойсес Гомес, Хуан Агилера (Лонго, 77), Сердар Гюрлер (Авила, 64), Феррейро, Кучо (Гальяр, 83).

Предупреждения: Сердар Гюрлер, 45+2. Каррису, 45+4. Мирамон, 60. Арана, 61. Авила, 90+2.

Судья: Медье Хименес.

28 октября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

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