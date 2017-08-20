"Севилья" и "Эспаньол" сыграли вничью

"Севилья" и "Эспаньол" в 1-м туре чемпионата Испании расписали мировую - 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На гол защитника хозяев Клемана Лангле ответил нападающий гостей Леу Баптистан.
Чемпионат Испании
Лига 1
1-й тур
"Севилья" - "Эспаньол" - 1:1 (1:1)
Голы: Лангле, 26 (1:0). Леу Баптистан, 35 (1:1).
"Севилья": Сория (Рико, 5), Кьер, Коршья, Лангле, Хесус Навас, Н`Зонзи (Писарро, 73), Гансу, Сарабия, Борха Лассо (Банега, 54), Нолито, Муриэль.
"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Налду, Хурадо (Перес, 74), Диоп, Фуэго, Пьятти (Гранеро, 60), Леу Баптистан, Морено.
Предупреждения: Диоп, 16. Леу Баптистан, 55. Кариколь, 76. Банега, 84. Нолито, 90. Давид Лопес, 90+1.
Удаление: Банега (Севилья), 84.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
19 августа. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".