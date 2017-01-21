Серхио Рамос: "Свист болельщиков? На "Бернабеу" освистывали всех"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 19-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1) отметил, что команда нуждается в поддержке болельщиков. По ходу встречи поклонники мадридцев освистывали своих футболистов, в частности, критике был подвергнут нападающий Криштиану Роналду.

– Я всегда говорил, что требования болельщиков на "Бернабеу" всегда будут самыми высокими, – цитирует AS Рамоса. – Как сказал Марселу, на нашем стадионе освистывали всех своих игроков, так болельщики пытаются помочь нам отреагировать на сложные периоды. Но именно в это время нам как никогда нужна поддержка фанатов. Мы знаем требования болельщиков и всегда хотим их радовать. Мы вместе должны стремиться к победам.