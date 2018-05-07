Серхио Рамос: "Месси надавил на арбитра в перерыве матча "Барселона" - "Реал"

Защитник "Реала"​ Серхио Рамос после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2) отметил, что арбитр встречи Алехандро Эрнандес-Эрнандес мог совершить ошибки во втором тайме под давлением Лионеля Месси. По его словам, аргентинец надавил на судью в перерыве.

- Месси в перерыве немного надавил на арбитра, - приводит Marca слова Месси. - Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого. Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением.