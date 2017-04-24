Серхи Роберто: "Реал" создает проблемы даже в меньшинстве"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто после выездного матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) отдал должное мадридской команде. Хозяева остались в меньшинстве на 77-й минуте при счете 1:2, но сумели восстановить равновесие. Однако нападающий сине-гранатовых Лионель Месси отметился голом в компенсированное время и принес своей команде победу.

– "Реал" всегда создает проблемы, даже когда играет в меньшинстве, – приводит Mundo Deportivo слова Серхи Роберто. – К счастью, в итоге мы сумели забить третий гол, чему очень рады.